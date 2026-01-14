В Орле запустили ещё одну акцию по сбору ёлок

Она стартовала сегодня.

Фото: ИА “Орелград”

Об этом сообщили в Администрации Орла.

Сдать деревья можно по 23 адресам (во всех районах города). Новогодние деревья переработают в щепу, а также используют для других целей.

Перед тем, как сдать ёлку в пункт приёма деревьев, с неё надо снять украшения и мишуру, а также упаковку.

Адреса пунктов:

Советский район:

  • 8 Марта, 29,
  • 60-летия Октября, 28,
  • перекрёсток улицы Кольцевой и переулка Политехнического,
  • конечная остановка общественного транспорта на улице Горького,
  • Матвеева, 27,
  • Наугорское шоссе, 50,
  • перекрёсток Скворцова и Полесской.

Заводской район:

  • 5-й Орловской стрелковой дивизии, 10,
  • Гагарина, 51,
  • Комсомольская, 272,
  • Бульвар Молодёжи, 5,
  • Планерная, 69,
  • Саханская, 3,
  • 6-й Орловской стрелковой дивизии, 19.

Железнодорожный район:

  • Грузовая, 2,
  • переулок Пожарный,
  • Гайдара, 34,
  • Полевая, 84,
  • Черниговская, 2.

Северный район:

  • Бурова, 8,
  • Маринченко, 16,
  • Металлургов, 26,
  • Силикатная, 2-Б.

Ранее подобную акцию запустили в Зареченском и Болховском микрорайонах Орла.

ИА «Орелград»


