В Орле запустили ещё одну акцию по сбору ёлок

Она стартовала сегодня.

Об этом сообщили в Администрации Орла.

Сдать деревья можно по 23 адресам (во всех районах города). Новогодние деревья переработают в щепу, а также используют для других целей.

Перед тем, как сдать ёлку в пункт приёма деревьев, с неё надо снять украшения и мишуру, а также упаковку.

Адреса пунктов:

Советский район:

8 Марта, 29,

60-летия Октября, 28,

перекрёсток улицы Кольцевой и переулка Политехнического,

конечная остановка общественного транспорта на улице Горького,

Матвеева, 27,

Наугорское шоссе, 50,

перекрёсток Скворцова и Полесской.

Заводской район:

5-й Орловской стрелковой дивизии, 10,

Гагарина, 51,

Комсомольская, 272,

Бульвар Молодёжи, 5,

Планерная, 69,

Саханская, 3,

6-й Орловской стрелковой дивизии, 19.

Железнодорожный район:

Грузовая, 2,

переулок Пожарный,

Гайдара, 34,

Полевая, 84,

Черниговская, 2.

Северный район:

Бурова, 8,

Маринченко, 16,

Металлургов, 26,

Силикатная, 2-Б.

Ранее подобную акцию запустили в Зареченском и Болховском микрорайонах Орла.

ИА «Орелград»