В Орле запустили ещё одну акцию по сбору ёлок

Она стартовала сегодня.
Об этом сообщили в Администрации Орла.
Сдать деревья можно по 23 адресам (во всех районах города). Новогодние деревья переработают в щепу, а также используют для других целей.
Перед тем, как сдать ёлку в пункт приёма деревьев, с неё надо снять украшения и мишуру, а также упаковку.
Адреса пунктов:
Советский район:
- 8 Марта, 29,
- 60-летия Октября, 28,
- перекрёсток улицы Кольцевой и переулка Политехнического,
- конечная остановка общественного транспорта на улице Горького,
- Матвеева, 27,
- Наугорское шоссе, 50,
- перекрёсток Скворцова и Полесской.
Заводской район:
- 5-й Орловской стрелковой дивизии, 10,
- Гагарина, 51,
- Комсомольская, 272,
- Бульвар Молодёжи, 5,
- Планерная, 69,
- Саханская, 3,
- 6-й Орловской стрелковой дивизии, 19.
Железнодорожный район:
- Грузовая, 2,
- переулок Пожарный,
- Гайдара, 34,
- Полевая, 84,
- Черниговская, 2.
Северный район:
- Бурова, 8,
- Маринченко, 16,
- Металлургов, 26,
- Силикатная, 2-Б.
Ранее подобную акцию запустили в Зареченском и Болховском микрорайонах Орла.
ИА «Орелград»