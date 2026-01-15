Орловчанку осудили за помощь мошенникам

В суде она призналась, что сама стала жертвой аферистов.

Вступил в силу обвинительный приговор Заводского районного суда города Орла, вынесенный в отношении местной жительницы. Последняя была поймана с поличным, когда помогала телефонным мошенникам. Она забрала деньги, чуть более 1 миллиона рублей, у другой жительницы Орла. Затем эти деньги курьер аферистов должна была перевести на их счета.

Как рассказала следствию и суду потерпевшая, в прошлом году ей на мобильный телефон позвонил некий мужчина и представился военным прокурором. Он сообщил, что якобы зафиксирована попытка перевести деньги с ее банковского счета на «спонсирование «Украины». «Прокурор» объяснил, что спонсирование терроризма является преступлением, после чего связал перепуганную женщину с «юристом банковского надзора».

В последующие несколько дней они вдвоем давали жертве аферы указания и выманили у нее 1,08 миллиона рублей под предлогом якобы зачисления этих денег на безопасный счет. Наличные у обманутой орловчанки забрала фигурантка этого дела. Причем сама себя она тоже считает жертвой аферистов. С ее слов, ей позвонили на телефон, якобы из компании сотовой связи, и предложили продлить срок действия договора на домашний интернет.

Она согласилась, после чего ей звонили уже якобы сотрудники силовых структур и банков. Женщину убедили в том, что на ее имя был оформлен кредитный договор, но она может успеть аннулировать заявку, если оперативно оформит другой кредитный договор, «чтобы вызвать сбой в системе». Она так и сделала, оформила два договора на общую сумму около 600 тысяч рублей. Затем произошла «вербовка» – аферисты попросили ее ездить по разным адресам и забирать деньги якобы у других потерпевших от афер горожан.

Со слов женщины, она думала, что помогает жертвам мошенников и силовикам, пытаясь одновременно вернуть свои деньги, так как оформленные кредиты тоже ушли аферистам. Но в итоге получилось так, что женщина стала участницей аферы, причем единственная дошла до суда, так как ее «кураторов» найти пока не удалось. Орловчанка была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, и получила наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 200 тысяч рублей.

ИА «Орелград»