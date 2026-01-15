В орловские леса вложат 650 миллионов рублей

Областные власти актуализировали программы развития лесного хозяйства.

Правительство Орловской области в обновленной редакции утвердило параметры государственной программы развития лесного хозяйства. Срок ее действия ранее был продлен по 2029 год включительно. Курирует программу Сергей Борзенков, заместитель губернатора по развитию агропромышленного комплекса. Программой заявлены две основные цели: первая – обеспечение воспроизводства лесов на уровне не менее 100 процентов к объему вырубленных и погибших лесов; вторая – повышение эффективности ведения лесного хозяйства, охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов.

Кроме того, поставлена задача по обеспечению кадрового развития лесного хозяйства, а все мероприятия вкупе должны обеспечить жителям и гостям Орловской области комфортную и безопасную лесную среду. Общий объем финансирования программы составляет 650,59 миллиона рублей, причем часть средств регион получал и еще получит по линии государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства», утвержденной постановлением правительства страны.

Обновленная региональная программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий по повышению эффективности защиты лесов от вредителей и болезней, улучшению продуктивности и породного состава лесов, подготовке лесосечного фонда для заготовки древесины, мероприятия по уходу за лесами, в том числе рубки в молодняках и прореживание в дубравах ценных высокопродуктивных лесных насаждений. Традиционно запланированы и меры по противопожарному обустройству лесов, включая ведение наземного мониторинга пожарной опасности в лесах.

Тем временем управление лесами Орловской области отчиталось о рейдах, которые проводились в регионе в период с 15 по 31 декабря 2025 года. По информации ведомства, всего было проведено более 60 рейдов, причем в 42 из них принимали участие сотрудники правоохранительных органов. Также были проведены беседы с местным населением.

«Патрулирования помогают не только выявлять факты незаконных рубок, но и пресекать подобные правонарушения. В результате рейдов не было выявлено фактов нарушений лесного законодательства. Безусловно, это результат эффективной работы наших специалистов и, конечно, повышения уровня сознательности граждан», – отметил заместитель начальника управления лесами Анатолий Сергеев, чьи слова цитирует пресс-служба губернатора.

ИА «Орелград»