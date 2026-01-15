Орловским юрлицам напомнили о налогах

Декларации должны быть представлены юридическими лицами в налоговые органы не позднее 25 февраля.

В Орловской области стартовала декларационная кампания по налогу на имущество организаций за 2025 год. Соответствующие декларации должны быть представлены юридическими лицами в налоговые органы не позднее 25 февраля текущего года. Они подаются по форме, утвержденной приказом ФНС России. Как пояснили в ведомстве, в декларации, в частности, предусмотрены особенности заполнения для налогоплательщиков, отнесенных к категории крупнейших. При этом установлены особенности для представления декларации за налоговый период 2025 года.

«Например, если закон субъекта РФ по месту нахождения объектов недвижимости, сведения о которых содержатся в декларации, не устанавливает нормативы отчислений от налога в местные бюджеты, при ее заполнении крупнейший налогоплательщик может указать код любого территориального налогового органа (инспекции ФНС России по району, району в городе, городу без районного деления, межрайонного уровня) по месту нахождения указанных объектов недвижимости в пределах территории субъекта РФ, налоговая база по которым определяется как их среднегодовая стоимость», – сообщили по этому поводу в ФНС.

Иные организации, которые состоят на учете в нескольких налоговых инспекциях, но в одном регионе, вправе подать одну декларацию по ним в любую из указанных инспекций по своему выбору. Организация должна сама уведомить об этом региональное Управление ФНС России. Успеть сделать это надо до 1 февраля года, являющегося налоговым периодом. В 2026 году – до 2 февраля, поскольку 1 февраля – нерабочий день. Уведомление рассматривается в течение 10 дней со дня его получения.

Тем временем Управление ФНС России по Орловской области сообщило о том, что уже 49,5 тысячи орловских налогоплательщиков пользуются бесплатной ведомственной услугой по информированию о задолженности. Только в 2025 году согласие на получение сообщений от налоговой службы предоставили 757 организаций и граждан. Напомним, что налоговики рассылают сообщения о долгах посредством смс, электронной почты и через личные кабинеты налогоплательщиков. Если долга нет, сообщение абоненту не поступает.

«Cообщения о налоговой задолженности направляются не чаще одного раза в три месяца при наличии неоплаченных сумм налогов и носят исключительно информационный характер, то есть не предусматривают оплату сумм долга, – уточнили в пресс-службе регионального УФНС. – Узнать подробности об образовавшейся задолженности по налогам можно в личных кабинетах налогоплательщика на сайте ФНС России или на портале госуслуг, где также можно произвести оплату онлайн либо сформировать платежный документ».

ИА «Орелград»