Орловцы своими силами построили 1200 домов

На долю частной застройки приходится 61 процент общего объема ввода жилья.

Как сообщает Орелстат, в Орловской области в январе-ноябре 2025 года организациями и индивидуальными застройщиками сообща было построено 3187 квартир. Всего за отчетный период времени в регионе ввели в эксплуатацию 294,8 тысячи квадратных метров общей площади жилых помещений, из них в городах и поселках городского типа – 130,1 тысячи квадратных метров, в сельской местности – 164,7 тысячи квадратных метров.

«Населением за счет собственных и привлеченных средств построено 1227 новых жилых домов общей площадью 179,9 тысячи квадратных метров, что составляет 61 процент от всей площади жилья, введенного в январе-ноябре 2025 года, – информирует Орелстат. – Из них 298 жилых дома площадью 23,7 тысячи квадратных метров находятся на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства».

Организации-застройщики за 11 месяцев минувшего года сдали в эксплуатацию 1960 квартир в 24 жилых зданиях квартирного типа общей полезной площадью 114,8 тысячи квадратных метров. В целом объем строительных работ в регионе в январе-ноябре 2025 года оценивается в 38,7 миллиарда рублей, что на 22 процента, в сопоставимой оценке, больше аналогичного периода 2024 года. Из общего количества введенных в строй зданий 94,5 процента составляют именно жилые помещения.

По оценкам департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области, по итогам 2025 году всего в регионе должно быть введено в эксплуатацию 350 тысяч квадратных метров жилья. Итоги декабря пока не подведены, поэтому только позже станет известно, достиг регион прогнозной отметки или нет.

«По предварительным итогам работы за 2025 год в Орловской области прогнозируется ввод в эксплуатацию 350 тысяч квадратных метров жилья, из них 9,2 тысяч квадратных метров жилья введено застройщиками в рамках комплексного развития территорий. Таким образом, обеспечено выполнение целевых индикаторов, установленных региону Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ», – отметили в пресс-службе губернатора.

ИА «Орелград»