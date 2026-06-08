Строительство «Судбищенской битвы» должно возобновиться через неделю

Об этом заявили представители Администрации Орла.

Напомним, масштабный проект по созданию мемориального комплекса «забуксовал» из-за проблем подрядчика – «УПМК-22».

Как стало известно на заседании профильного комитета областного совета, в мэрии надеются, что стройка возобновится уже с 15 июня. Об этом рассказала первый заместитель Мэра города Орла Мария Родштейн.

По её словам, такое обязательство дал сам подрядчик. Также «УПМК-22» обещает сдать объект в текущем году.

В то же время контролирующие органы проверяют деятельность данной компании. Представители исполнительной власти заверили депутатов, что в крайнем случае работы завершат с помощью субподрядных организаций (и в установленные сроки), так как мемориальный комплекс является «стратегически важным» объектов.

Напомним, что именно эта компания приводит в порядок пешеходную зону улицы Комсомольской на участке между Гостиной и Красина. Также «УПМК-22» получила контракт на строительство нитки канализационного коллектора.

ИА «Орелград»