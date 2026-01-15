В Орле 50-летнего мужчину не пустили в караоке-клуб

15.1.2026 | 10:41 Новости, Происшествия

После этого он устроил дебош.

Фото: Управление Росгвардии по Орловской области

Инцидент произошёл на Кромском шоссе в ночное время суток.

Как рассказали в Управлении Росгвардии по Орловской области, возмутителем спокойствия стал мужчина 1975-го года рождения. Охрана отказала ему во входе в данное заведение. Тогда орловец попытался прорваться в караоке за счёт физической силы.

Также он оскорблял сотрудников клуба и угрожал им. В итоге пришлось вызывать росгвардейцев.

Сотрудники ведомства прибыли на место, задержали дебошира и передали его полицейским для дальнейших разбирательств.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU