В Орле 50-летнего мужчину не пустили в караоке-клуб

После этого он устроил дебош.

Инцидент произошёл на Кромском шоссе в ночное время суток.

Как рассказали в Управлении Росгвардии по Орловской области, возмутителем спокойствия стал мужчина 1975-го года рождения. Охрана отказала ему во входе в данное заведение. Тогда орловец попытался прорваться в караоке за счёт физической силы.

Также он оскорблял сотрудников клуба и угрожал им. В итоге пришлось вызывать росгвардейцев.

Сотрудники ведомства прибыли на место, задержали дебошира и передали его полицейским для дальнейших разбирательств.

ИА «Орелград»