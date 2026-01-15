Назначено первое заседание по делу Лежнева

Суд начнётся на следующей неделе.
Первое заседание состоится 21 января. Напомним, дело рассматривается в Советском районном суде Орла.
Процесс стартует в 10 часов 30 минут.
Дело будет рассматривать председатель данного суда — Андрей Третьяков.
Согласно картотеке уголовных дел, обвинения по различным статьям уголовного кодекса предъявляются не только Сергею Лежневу, но и ещё девятерым гражданам. В их числе — брат советника Александр, главный врач Орловской областной клинической больницы Вадим Мурадян, бывшая замглавы орловского депздрава Светлана Жирова (ранее приговорённая к реальному сроку в рамках другого дела).
ИА «Орелград»