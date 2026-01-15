Назначено первое заседание по делу Лежнева

15.1.2026 | 10:33 Важное, Криминал, Новости

Суд начнётся на следующей неделе.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Первое заседание состоится 21 января. Напомним, дело рассматривается в Советском районном суде Орла.

Процесс стартует в 10 часов 30 минут.

Дело будет рассматривать председатель данного суда — Андрей Третьяков.

Согласно картотеке уголовных дел, обвинения по различным статьям уголовного кодекса предъявляются не только Сергею Лежневу, но и ещё девятерым гражданам. В их числе — брат советника Александр, главный врач Орловской областной клинической больницы Вадим Мурадян, бывшая замглавы орловского депздрава Светлана Жирова (ранее приговорённая к реальному сроку в рамках другого дела).

ИА «Орелград»


