В Орле снова загорится «Свет Рождественской звезды»

15.1.2026 | 11:01 Новости, Общество

Благотворительный концерт пройдёт 16 января.

vk.com/culture57

В этом году акция проводится уже в 22-й раз.

Традиционный концерт состоится 16 января в 17:00 в Орловском городском центре культуры (на Комсомольской, 261-А). Вход будет свободным.

На этот раз в рамках акции ведётся сбор для сестёр Пахомовых — 17-летней Анастасии и 10-летней Александры. Их воспитывает мать Светлана. Семья находится в сложных жилищных и финансовых условиях и нуждается в поддержке.

Ранее реквизиты для помощи опубликовало Управление культуры Администрации Орла.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU