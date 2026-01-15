В Орле снова загорится «Свет Рождественской звезды»

Благотворительный концерт пройдёт 16 января.
В этом году акция проводится уже в 22-й раз.
Традиционный концерт состоится 16 января в 17:00 в Орловском городском центре культуры (на Комсомольской, 261-А). Вход будет свободным.
На этот раз в рамках акции ведётся сбор для сестёр Пахомовых — 17-летней Анастасии и 10-летней Александры. Их воспитывает мать Светлана. Семья находится в сложных жилищных и финансовых условиях и нуждается в поддержке.
Ранее реквизиты для помощи опубликовало Управление культуры Администрации Орла.
Возрастное ограничение: 0+
ИА «Орелград»