В Орле снова загорится «Свет Рождественской звезды»

Благотворительный концерт пройдёт 16 января.

В этом году акция проводится уже в 22-й раз.

Традиционный концерт состоится 16 января в 17:00 в Орловском городском центре культуры (на Комсомольской, 261-А). Вход будет свободным.

На этот раз в рамках акции ведётся сбор для сестёр Пахомовых — 17-летней Анастасии и 10-летней Александры. Их воспитывает мать Светлана. Семья находится в сложных жилищных и финансовых условиях и нуждается в поддержке.

Ранее реквизиты для помощи опубликовало Управление культуры Администрации Орла.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»