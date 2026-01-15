В Орле завели дело за телефонную рекламу

Жителям города по телефону предлагали открыть пивной магазин.

Как сообщает пресс-служба Орловского УФАС России, антимонопольное дело возбуждено в отношении неназванного хозяйственного субъекта за распространение ненадлежащей рекламы посредством телефонных звонков. Поводом для этого послужил сигнал, поступивший в ведомство от одного из местных жителей. Он пожаловался на поступившие ему телефонные звонки, в ходе которых гражданину «предлагалось открыть магазин пивной продукции, а также оказание услуг по продвижению и развитию бизнеса».

Изучив доводы жалобы, сотрудники регионального антимонопольного органа пришли к выводу, что действия хозяйствующего субъекта содержат признаки нарушения федерального законодательства о рекламе. Прежде всего, потому что гражданин, пожаловавшийся в УФАС, не давал своего согласия на получение рекламной рассылки или рекламных звонков. И сам факт поступления таких звонков не вписывается в рамки статьи 18 Федерального закона «О рекламе»

«По результатам рассмотрения обращения в отношении хозяйствующего субъекта было возбуждено дело по признакам нарушения закона о рекламе. В случае установления вины к представителю бизнеса будут применены меры административного воздействия», – сообщили в пресс-службе Орловского УФАС России.

Ранее орловские антимонопольщики рассмотрели дело по признакам нарушения торговой точкой в городе Ливны требований статьи 21 Федерального закона «О рекламе». По данным ведомства, поводом для возбуждения дела стало распространение рекламы пива, размещенной на баннере на лицевой стороне фасада магазина. Закон не допускает рекламу алкогольной продукции с использованием конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах.

«По итогам рассмотрения дела реклама признана ненадлежащей, индивидуальному предпринимателю было выдано предписание об устранении допущенных нарушений», – сообщала по этому поводу пресс-служба УФАС.

