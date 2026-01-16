Лучших дружинников выберут в Орловской области

В регионе стартовал традиционный ежегодный конкурс.

Как пояснили в пресс-службе губернатора, конкурс проводит департамент региональной безопасности по итогам деятельности общественных формирований правоохранительной направленности (ОФПН) и народных дружинников в 2025 году. Заявки от соискателей будут принимать в период с 1 по 15 февраля 2026 года. Победителям будут присвоены звания «Лучшее общественное формирование правоохранительной направленности Орловской области» и «Лучший народный дружинник Орловской области» соответственно.

Целью конкурса является повышение роли общественных формирований в защите прав и личной безопасности граждан, популяризация и совершенствование деятельности ОФПН и народных дружинников по охране общественного порядка. Кстати, дружинники не только помогают охранять общественный порядок, о и участвуют в профилактической и воспитательной работе. В частности, проводят беседы с «трудными подростками» и гражданами, злоупотребляющими спиртными напитками и наркотическими средствами.

Оценивать заявки конкурсная комиссия будет по критериям, установленным указом губернатора. Например, в номинации «Лучшее общественное формирование правоохранительной направленности Орловской области» будет учитываться количество членов ОФПН, в том числе вновь привлеченных, количество выявленных и раскрытых с их участием преступлений и административных правонарушений, количество рейдов, в которых они принимали участие.

В номинации «Лучший народный дружинник Орловской области» список критериев оценки еще шире: количество выходов народного дружинника на охрану общественного порядка, участие в обеспечении охраны общественного порядка при проведении общественных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, участие дружинников в работе с несовершеннолетними и неблагополучными семьями, в мероприятиях по поиску пропавших без вести граждан и др.

«Участники конкурса ранжируются в порядке убывания набранных суммарных баллов. Первое место присваивается участнику конкурса в каждой номинации, набравшему наибольшее количество суммарных баллов, последнее место – участнику конкурса, набравшему наименьшее количество суммарных баллов», – следует из условий проведений конкурса.

По данным Управления МВД России по Орловской области, в рамках реализации Федерального закона № 44 – ФЗ в муниципальных образованиях региона сформировано и внесено в региональный реестр 37 народных дружин, их общая численность составляет 847 человек. За 11 месяцев 2025 года народные дружинники помогли правоохранителям пресечь 411 административных правонарушений и раскрыть три преступления.

ИА «Орелград»