Орловцев призвали не пытаться «проскочить перед поездом»

Жителям напомнили о том, что железнодорожные переезды являются зонами повышенного риска.

Обращение к жителям и гостям Орловского муниципального округа появилось на официальном сайте окружной администрации. Оно адресовано всем водителям и пешеходам. Власти напоминают о том, что пересечение железнодорожных путей без строгого соблюдения правил чревато не просто неприятностями, но и трагедиями. Попытка проскочить перед поездом – это самообман и смертельный риск, поясняют авторы обращения, напоминая о том, что поезд остановить мгновенно невозможно из-за его огромной массы и инерции.

«Безопасность на железнодорожных переездах – наша общая ответственность! – говорится в воззвании. – От вашего выбора, дисциплины и внимательности зависят человеческие жизни. Пожалуйста, будьте предельно осторожны и неукоснительно соблюдайте правила! Берегите себя и своих близких!».

Также власти настоятельно рекомендуют запомнить три «железных» правила безопасности на переезде. Первое: «Не «проскакивай»! Увидел приближающийся поезд или включились сигналы? Стой немедленно! Даже если кажется, что успеешь – не успеешь!». Второе правило: «Не проезжай! Стоп перед закрывающимся шлагбаумом или красным сигналом светофора! Всегда! Без исключений!». Третье: «Не въезжай! Если за переездом образовался затор (пробка) – жди, пока путь за переездом не освободится! Выезд на рельсы в такой ситуации – это ловушка!».

Ранее на совещании в администрации региона прозвучала информация о том, что в 2025 году на железнодорожных переездах Орловской области произошло три ДТП, в результате которых смертельные травмы получили два человека. Как сообщала пресс-служба губернатора, для усиления мер безопасности и предотвращения дорожно-транспортных происшествий в 2025 году железнодорожники провели текущий ремонт на 18 переездах в Орловской области.

«Кроме того, обновлено асфальтовое покрытие на подъездах к ним, – отмечало ведомство. – Также на одном переезде заменено резинокордовое покрытие, на шести – обновлены шумовые полосы на подъездах к ним, на восьми – установили новые направляющие столбики, На 35 переездах выполнены работы по улучшению сектора видимости. На переездах, где ранее были допущены дорожно-транспортные происшествия, железнодорожники разместили информационные баннеры для привлечения внимания водителей. Проводятся ежеквартальные акции «Внимание, переезд!».

Всего на территории Орловской области насчитывается 77 функционирующих железнодорожных переездов. На них установлены два комплекса фото- и видеофиксации, четыре переезда оборудованы противотаранным устройством. Еще четыре переезда оборудованы устройствами заграждения пути. В конце прошлого года переезд вблизи населенного пункта Бастыево был оборудован автоматическим шлагбаумом с табло обратного отсчета времени и комплексом фото- и видеофиксации. В 2026 году планируется оборудовать автоматическим шлагбаумом еще один переезд, расположенный вблизи села Волково Мценского района.

