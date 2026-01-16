Проект «Тропа СВОих Героев» поддержат президентским грантом

Он стал одним из победителей соответствующего конкурса.

Об этом сообщили в Общественной палате Орловской области. Автором проекта является председатель местной комиссии по патриотическому воспитанию Сергей Почтарёв. Также он возглавляет патриотический клуб «Витязь».

Проект стал одним из победителей первого конкурса Фонда президентских грантов нового 2026 года.

«Тропа» – комплексная программа, которая включает разработку уникальных физкультурных и оздоровительных мероприятий. Цель – реабилитация и адаптация участников СВО, а также членов их семей.

Проект подразумевает организацию турниров, создание тренировочных площадок, проведение мастер-классов от ведущих спортсменов и инструкторов (не только регионального, но и федерального уровня). Особое внимание в проекте будет уделено работе с несовершеннолетними, чьи родственники участвуют в СВО.

Как рассказал губернатор Андрей Клычков, «Витязь» получит пять миллионов. Также победителями этого конкурса стали ещё четыре орловских проекта (из около сорока, предложенных нашей областью):

«Служба комплексной поддержки семей, воспитывающих детей с расстройствами аутического спектра или подозрением на диагноз» (общественная организация «Равные возможности», 3,6 миллиона рублей),

«Сенсорный калейдоскоп Орловщины: комплексная программа адаптации и интеграции инвалидов по зрению в общество» (Орловское отделение Всероссийского общества слепых, 599,6 тысячи рублей),

«Мценская верста: живая летопись уездного города» (Мценское городское отделение ветеранов, 486,4 тысячи рублей),

«Территория добра» (Орловское отделение Российского Красного Креста, 3,2 миллиона рублей).

ИА «Орелград»