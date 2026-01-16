Зарплата орловцев за месяц подросла почти на два процента

Уровень доходов населения Орловской области оценили статистики.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Орловской области в октябре 2025 года составила 63 759 рублей. По сравнению с сентябрем 2025 года она выросла на 1,8 процента, а по сравнению с октябрем предыдущего года увеличилась на 12,8 процента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в октябре 2025 года выросла по сравнению с октябрем 2024 года на 4,5 процента. Такие данные приводит Орелстат.

Среднемесячная заработная плата работников орловских организаций за январь-октябрь 2025 года выросла на 15,1 процента относительно аналогичного периода 2024 года, а рост реальной заработной платы за тот же период времени составил 5 процентов. Для сравнения, за январь-октябрь 2024 года реальная заработная плата орловцев выросла на 8,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Самый высокий уровень оплаты труда по итогам января-октября 2025 года сложился в организациях финансовой и страховой сферы – 91,5 тысячи рублей, что в 1,5 раза превышает среднеобластной уровень. Заработная плата в сельском хозяйстве составила 74 тысячи рублей, или 119,7 процента к среднеобластному уровню, на предприятиях по транспортировке и хранению – 73,2 тысячи рублей (118,4 процента), на обрабатывающих предприятиях – 71,1 тысячи рублей (115 процентов), на предприятиях сферы информации и связи – 68,1 тысячи рублей (110,2 процента).

Наиболее низкий уровень среднемесячной заработной платы, по оценкам статистиков, сложился у работников, занятых в почтовой связи и курьерской деятельности, – 32,5 тысячи рублей, или 52,6 процента от среднеобластного уровня. У работников гостиниц и предприятий общественного питания заработок составил в среднем 40,3 тысячи рублей (65,2 процента), у работников, занятых административной деятельностью, – 44,6 тысячи рублей (72,2 процента).

ИА “Орелград”