У экс-инспектора ГАИ изъяли имущество и деньги

Такое решение вынес Орловский районный суд.

С соответствующим иском выступила прокуратура. Деньги (около 4,2 миллиона рублей) и имущество (дачу и землю) изъяли, так как теперь уже бывший владелец не доказал, что получил их законным способом.

Дача и земля были куплены в 2023 году. Стоимость объектов составила пять с половиной миллионов рублей. Как пояснила прокуратура, при этом совокупный доход дорожного инспектора и его супруги «за последние три года» составил около двух миллионов рублей.

Исполнение судебного решения поставлено на контроль.

Как уточняет ведомство, полномочия инспектора были прекращены в апреле минувшего года — в связи с утратой доверия. Сейчас в отоношении него возбуждены дела о взятке и о мошенничестве.

