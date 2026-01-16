У экс-инспектора ГАИ изъяли имущество и деньги

16.1.2026 | 13:30 Криминал, Новости

Такое решение вынес Орловский районный суд.

Фото: ИА “Орелград”

С соответствующим иском выступила прокуратура. Деньги (около 4,2 миллиона рублей) и имущество (дачу и землю) изъяли, так как теперь уже бывший владелец не доказал, что получил их законным способом.

Дача и земля были куплены в 2023 году. Стоимость объектов составила пять с половиной миллионов рублей. Как пояснила прокуратура, при этом совокупный доход дорожного инспектора и его супруги «за последние три года» составил около двух миллионов рублей.

Исполнение судебного решения поставлено на контроль.

Как уточняет ведомство, полномочия инспектора были прекращены в апреле минувшего года — в связи с утратой доверия. Сейчас в отоношении него возбуждены дела о взятке и о мошенничестве.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU