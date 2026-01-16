Орловщина заметно сократила экспорт продукции растениеводства

Таковы данные минувшего года.
В 2025 году Россельхознадзор проконтролировал экспорт из Орловской области в иностранные государства 391,3 тысячи тонн продукции растениеводства. В основном, речь идёт о зерне и продуктах его переработки (это 375,6 тысячи тонн).
По сравнению с предыдущим годом показатель упал сразу на 34%.
По мнению ведомства, причин несколько. Это «логистические сложности», « переориентация экспортных потоков на восточные рынки», «снижение мировой цены на зерно», а также «экспортная пошлина». Об этом рассказали в региональном управлении.
Основными покупателями выступили Белоруссия (39%), Китай (28%) и Латвия (15%).
Ранее стало известно, что Орловщина заметно сократила поставки сельскохозяйственной продукции в другие регионы России.
