В Орловской области стартовали антикоррупционные опросы

Мнением жителей интересуются управления ФСИН и ФССП.

На официальном сайте УФСИН России по Орловской области в разделе «Противодействие коррупции» стартовал онлайн-опрос, направленный на оценку эффективности деятельности подразделений по противодействию коррупции. Как пояснили в ведомстве, он продлится по 15 февраля 2026 года. Данный опрос подготовлен в соответствии с письмом Минтруда России о методике оценки эффективности деятельности подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Пользователям предстоит ответить только на один вопрос: «Как Вы оцениваете работу, проводимую подразделением по противодействию коррупции УФСИН России по Орловской области в 2025 году?». Вариантов ответа всего три: высокий, средний или низкий уровень. Подобные опросы проводятся ежегодно. Год назад, например, 86 процентов респондентов высоко оценили антикоррупционную работу орловского УФСИН, 12 процентов уровень такой работы сочли средним и всего 2 процента – низким.

Федеральная служба судебных приставов тоже объявила о старте на официальном сайте УФССП России по Орловской области онлайн-опроса граждан. Как и в предыдущем случае, опрос продлится по 15 февраля 2026 года. Пользователям надо выбрать один из трех вариантов ответа на вопрос: «Как Вы оцениваете работу по противодействию коррупции, проведенную отделением собственной безопасности УФССП России по Орловской области в 2025 году?».

Тем временем в стенах областной администрации под председательством губернатора Андрея Клычкова прошло заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции, в котором приняли участие члены регионального правительства, главы муниципальных образований и руководители правоохранительных органов. Как пояснили в пресс-службе губернатора, они подвели итоги работы различных ведомств в указанной сфере, в том числе итоги декларационной кампании государственных служащих, изучили результаты аудита бюджетных расходов.

«Среди наших приоритетных задач остается повышение результативности мер по контролю за расходованием бюджетных средств, прежде всего – при реализации нацпроектов. Данное направление находится в центре внимания Контрольно-счетной палаты. Другая не менее актуальная тема – итоги декларационной кампании. В ее рамках было обработано свыше 2300 справок о доходах. Всего в 2025 году проведено 759 мероприятий по контролю за соблюдением требований законодательства о противодействии коррупции», – сказал Андрей Клычков.

ИА «Орелград»