В Орле научились анализировать кровь в режиме онлайн

Перспективный метод разработали молодые ученые ОГУ.

Речь идет об инновационном приборе, предназначенном для отслеживания изменений в микроциркуляции крови при разнообразных заболеваниях, пояснили в Орловском государственном университете имени Тургенева. Прибор представляет собой портативный анализатор, способный анализировать состояние кровообращения через беспроводные каналы связи, в режиме онлайн. С его помощью медики смогут более точно и своевременно ставить диагнозы, считают ученые. А сама разработка может дать толчок к развитию других подобных технологий, которые можно будет применять для лечения пациентов.

«Принцип работы устройства заключается в зондировании кожи лазером и анализе отраженного и рассеянного света от эритроцитов (лазерная допплеровская флоуметрия), – пояснили в ОГУ. – В режиме реального времени прибор вычисляет показатель микроциркуляции крови, а также оценивает сердцебиение, дыхание и активность клеток внутренней оболочки сосудов. Полученные данные передаются на компьютер медицинского специалиста через Bluetooth или Wi-Fi».

Портативный анализатор получил название «ЛАЗМА-ПФ». Разработчики отмечают, что его можно использовать для раннего выявления патологий в системе кровообращения, когда видимые симптомы еще не проявились. Однако прибор также можно использовать и при дальнейшем лечении, чтобы оценивать, насколько эффективно оно идет. В ОГУ добавили, что на разработку портативного анализатора ушло более четырех лет, но сейчас он уже готов к внедрению на практике.

«Использование беспроводных портативных анализаторов для непрерывного мониторинга кровообращения в реальном времени может значительно улучшить методы диагностики и лечения заболеваний, связанных с системными изменениями в микроциркуляции крови», — так прокомментировал изобретение д.т.н., профессор Андрей Дунаев, ведущий научный сотрудник Научно-технологического центра биомедицинской фотоники.

