Бездействие орловских чиновников признали незаконным

Нарушения законодательства выявила прокуратура региона.

Любопытный процесс провел Арбитражный суд Орловской области. Он рассмотрел заявление первого заместителя прокурора региона Юрия Пахолкова, выступившего в интересах неопределенного круга лиц. Иск был подан к администрации Скородненского сельского поселения Верховского района, причем прокурор просил суд признать бездействие местных властей незаконным.

Мотивируя заявленные требования, прокурор указал, что администрацией Скородненского сельского поселения не приняты все зависящие от нее и входящие в сферу ее компетенции действия и меры по созданию координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства. Проще говоря, на местном уровне до сих пор не принят нормативно-правовой акт, регулирующий порядок создания указанных органов, что является одной из мер поддержки малого бизнеса.

Представители сельской администрации в судебное заседание не явились, но подали ходатайство о признании заявленных требований. Дело было рассмотрено без них. В основу иска легли материалы проверки, проведенной ранее прокуратурой Верховского района. Проверила же она исполнение органами местного самоуправления требований законодательства о защите прав предпринимателей.

Оказалось, что на территории Скородненского сельского поселения зарегистрировано 12 индивидуальных предпринимателей, относящихся к малому и среднему бизнесу. Прокуратура акцентировала внимание на том, что все они работают непосредственно на территории Скородненского сельского поселения. По мотивам проверки прокуратура в сентябре 2025 года внесла главе администрации сельского поселения представление об устранении нарушений федерального законодательства.

Из ответа главы, который он дал в октябре 2025 года, следует, что «создание координационных или совещательных органов в области развития поддержки малого и среднего предпринимательства является нецелесообразным ввиду отсутствия обращений некоммерческих организаций о создании координационного органа в адрес администрации, следовательно, оснований для его создания не имеется».

Однако и прокуратура, и суд сочли бездействие органа местного самоуправления незаконным. Иск был удовлетворен. Арбитраж обязал местных чиновников в месячный срок со дня вступления решения в законную силу не только принять нормативно-правовой акт, регулирующий порядок создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства, но и создать такой орган. Подобные структуры необходимы для налаживания прямой связи между властью и малым бизнесом и защиты интересов последнего.

ИА «Орелград»