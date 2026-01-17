Частную охрану оштрафовали после проверки Росгвардии

Несколько сотрудников компании не соответствовали заявленному статусу.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению Управления Росгвардии к частной охранной организации «Витязь-О». Силовики просили о привлечении ее к административной ответственности по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ. Ранее они вывили нарушения при проведении внеплановой выездной проверки. В октябре 2025 года силовики проверили два объекта, охраняемой указанной компанией.

Как выяснилось, один частный охранник «осуществлял охранные услуги, не пройдя периодическую проверку на пригодность к действиям в условиях связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств». А еще двое охранников несли службу, не имея правового статуса частного охранника. Закон гласит, что право на приобретение правового статуса частного охранника предоставляется гражданам, прошедшим профессиональное обучение для работы в качестве частного охранника и сдавшим квалификационный экзамен.

Статус подтверждается удостоверением частного охранника – это документ, дающий право частному охраннику работать по трудовому договору с охранной организацией на должности, связанной непосредственно с оказанием охранных услуг. Важно и то, что удостоверение выдается на основании, в том числе медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника. В данном случае за выявленные нарушения фирма была оштрафована на 4000 рублей.

Ранее начальник Центра лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии Виктор Ермаков на межведомственном круглом столе сообщил о том, что в Орловской области на сегодняшний день насчитывается более 70 частных охранных организаций, обладающих необходимыми лицензиями на оказание услуг охраны. В их штате состоят свыше 2000 сотрудников.

Ермаков отметил, что 70 частных охранных организаций, обеспечивают безопасность более 5500 объектов различных форм собственности. Большинство охраняемых объектов оборудованы современными средствами тревожной сигнализации, интегрированными с центрами мониторинга охранных структур. Охрана образовательных учреждений является приоритетом: под надежной защитой находится более 130 школ и учебных заведений, сообщала также пресс-служба регионального Управления Росгвардии.

«Подводя итоги, участники круглого стола пришли к выводу, что потенциал партнерского взаимодействия между государственными структурами и частными охранными компаниями остается значительным, – подытожили в силовом ведомстве. – Было принято решение продолжить тесное сотрудничество, направленное на повышение эффективности защиты населения и укрепление общественного порядка».

ИА «Орелград»