Орловские депутаты навестили ветеранов труда

17.1.2026 | 11:07 Новости, Общество

По инициативе председателя ЛДПР Леонида Слуцкого в Орловской области продолжается социальная акция «ЛДПР помогает».

В Орловской области в рамках акции «ЛДПР помогает» (по инициативе Леонида Слуцкого) депутаты навестили ветеранов труда перед новогодними и рождественскими праздниками и вручили им продуктовые наборы и предметы первой необходимости. Координатор регионального отделения ЛДПР Владислав Числов лично поздравил ветеранов и подчеркнул, что помощь — системная работа, а не разовое мероприятие. Акция продолжится на Крещение: активисты организуют доставку святой воды для пожилых и маломобильных граждан.

Акция «ЛДПР помогает» реализуется в регионе на постоянной основе и охватывает разные категории граждан, нуждающихся в поддержке, отмечают в реготделении партии. Заявляют о намерении и дальше развивать это направление, сочетая точечную помощь с работой над решением системных социальных проблем.

