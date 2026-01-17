«Юности» не разрешили развернуть у Лесного новую промышленную зону

Орловской корпорации отказали в изменении категории использования земли.

Соответствующее постановление 30 декабря подписал губернатор Андрей Клычков. Рассмотрев ходатайство ООО «Агропромышленная корпорация Юность», чиновники решили отказать в переводе земельного участка с кадастровым номером 57:10:0040101:11753 (с/п Платоновское, территория бывшего «Серп и Молот», площадью 732 727 кв. м) из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи …».

В постановлении указана причина: «в связи с установлением несоответствия испрашиваемого целевого назначения земель или земельных участков утвержденным документам территориального планирования и документации по планировке территории, землеустроительной документации Орловского муниципального округа».

Указанный участок находится между улицей Раздольной, поселком Лесной и Медведевским лесом. Напротив располагается крупный индустриальный парк. Судя по данным Геоинформационного портала, участок «Юности» имеет вид разрешенного использования – «для сельскохозяйственного производства, для сельскохозяйственного использования».

Напомним, ранее жители Лесного и Северного района активно выступили против строительства крематория в 800 метрах от домов. Вероятно, такая же реакция ждала инициативу “Юности”.

ИА “Орелград”