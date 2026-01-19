«Автономный» троллейбус будет ездить по маршруту №6

19.1.2026 | 14:19 Новости, Транспорт

Об этом рассказали в Администрации Орла.

Фото: Администрация Орла

В областном центре началось тестирование троллейбуса с автономным ходом.

Модель под названием «Горожанин» произведена на Уфимском трамвайно-троллейбусном заводе. Ранее этот троллейбус проходил испытания на улицах Оренбурга.

В Орле «Горожанин» пробудет месяц. Транспорт будут эксплуатировать на маршруте №6 («Автовокзал — улица Максима Горького»). Затем испытания продолжатся уже в других городах.

«Тестирование позволяет оценить возможности новой техники в реальных условиях и собрать обратную связь — как от специалистов, так и от пассажиров», — пояснили в мэрии.

Троллейбус способен передвигаться без подключения к контактной сети. Он вмещает 90 пассажиров. 30 мест — сидячие. Также его особенностью является низкий пол по всей длине салона, что удобно для маломобильных граждан.

Транспорт разгоняется до 75 километров в час. Асинхронный двигатель обеспечивает плавное нарастание скорости, а также практически бесшумное движение.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU