«Автономный» троллейбус будет ездить по маршруту №6

Об этом рассказали в Администрации Орла.

В областном центре началось тестирование троллейбуса с автономным ходом.

Модель под названием «Горожанин» произведена на Уфимском трамвайно-троллейбусном заводе. Ранее этот троллейбус проходил испытания на улицах Оренбурга.

В Орле «Горожанин» пробудет месяц. Транспорт будут эксплуатировать на маршруте №6 («Автовокзал — улица Максима Горького»). Затем испытания продолжатся уже в других городах.

«Тестирование позволяет оценить возможности новой техники в реальных условиях и собрать обратную связь — как от специалистов, так и от пассажиров», — пояснили в мэрии.

Троллейбус способен передвигаться без подключения к контактной сети. Он вмещает 90 пассажиров. 30 мест — сидячие. Также его особенностью является низкий пол по всей длине салона, что удобно для маломобильных граждан.

Транспорт разгоняется до 75 километров в час. Асинхронный двигатель обеспечивает плавное нарастание скорости, а также практически бесшумное движение.

ИА «Орелград»