Роспотребнадзор проверил орловские купели и источники

19.1.2026 | 13:00 Важное, Закон и порядок, Новости, Общество

Сегодня православные христиане отмечают Крещение.

Фото: ИА «Орелград»

Этой ночью в Орле в Богоявленском соборе проходила литургия, которую возглавил митрополит Тихон. По её окончании была освящена вода. Набрать крещенской воды можно в любом православном храме региона бесплатно.

Несмотря на морозы, проходят и крещенские купания. Сообщалось, что специальные площадки отведены для этих целей в 18 муниципальных образованиях.

Также верующих поздравил с праздником губернатор Андрей Клычков

Как рассказали в орловском управлении Роспотребнадзора, перед Крещением в нашей области были обследованы 25 купелей, а также 19 источников и родников. Изучались микробиологические показатели.

Оказалось, что они соответствуют санитарным нормам во всех исследованных точках.

ИА «Орелград»


