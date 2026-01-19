Роспотребнадзор проверил орловские купели и источники

Сегодня православные христиане отмечают Крещение.

Этой ночью в Орле в Богоявленском соборе проходила литургия, которую возглавил митрополит Тихон. По её окончании была освящена вода. Набрать крещенской воды можно в любом православном храме региона бесплатно.

Несмотря на морозы, проходят и крещенские купания. Сообщалось, что специальные площадки отведены для этих целей в 18 муниципальных образованиях.

Также верующих поздравил с праздником губернатор Андрей Клычков

Как рассказали в орловском управлении Роспотребнадзора, перед Крещением в нашей области были обследованы 25 купелей, а также 19 источников и родников. Изучались микробиологические показатели.

Оказалось, что они соответствуют санитарным нормам во всех исследованных точках.

ИА «Орелград»