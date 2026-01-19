Эксперты выяснили, как россияне провели новогодние праздники

Россияне чаще отдыхали внутри страны, но спрос на зарубежные поездки заметно вырос.

ВТБ и сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировали туристические предпочтения россиян в период новогодних праздников — от направлений отдыха до структуры расходов. 67 % отельных бронирований пришлось на внутренние направления.

Топ‑5 популярных городов:

Москва — 20,3 %;

Санкт‑Петербург — 14,1 %;

Казань — 4 %;

Адлер — 3,4 %;

Краснодар — 3 %.

Общее количество отельных заказов выросло на 12 % относительно прошлогодних каникул. На четырехзвездочные отели пришлось 31 %, недорогие варианты (хостелы, апартаменты, гостевые дома) заняли 30 %, трехзвездочные гостиницы — 25 %. Средняя стоимость бронирования выросла до 11,2 тыс. рублей (годом ранее — 10,9 тыс. рублей).

Доля зарубежных бронирований увеличилась на треть и достигла 33 % от общего числа. Самые популярные страны: Турция — 12,2 %, Таиланд — 9,1 %, ОАЭ — 7,6 %, также востребованы Беларусь и Китай. Средняя стоимость бронирования за рубежом снизилась с 22,1 тыс. (в прошлом сезоне) до 19,7 тыс. рублей. На четырехзвездочные отели приходится 32 % бронирований, 5 звезд — 26 %, 3 звезды — 20 %.

По данным ВТБ, структура трат россиян в праздничные дни выглядит так:

Кафе и рестораны: 14 млрд рублей (+23 % год к году), 16 млн оплат (+21 %), средний чек — 864 рубля.

Культурные мероприятия (театры, кино): 2 млрд рублей (рост более чем в 3 раза), 1,9 млн операций (+100 %).

Размещение (отели, кемпинги, лагеря): 1,4 млрд рублей, 190 тыс. оплат.

Железнодорожные билеты: более 820 млн рублей, средний чек — 3,8 тыс. рублей.

Авиабилеты: 897 млн рублей, средний чек — 16,4 тыс. рублей.

