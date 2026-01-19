В сгоревшем доме нашли тело 45-летней орловчанки

Пожар произошёл в Краснозоренском районе.

ЧП случилось в селе Орево накануне около 14 часов 20 минут. Как рассказали в Управлении МЧС по Орловской области, когда пожарные прибыли на место, дом горел по всей площади.

Также в результате пожара оказалась повреждена крыша. При разборе конструкций сотрудники МЧС обнаружили тело 45-летней женщины.

Предположительно, ЧП случилось из-за неполадок с электротехническим оборудованием. На месте работали четверо сотрудников МЧС России на двух единицах спецтехники.

Всего за выходные орловские сотрудники МЧС выезжали на вызовы 27 раз. 16 — на ликвидацию возгораний, 11 — по другим причинам.

ИА «Орелград»