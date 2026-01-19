На Орловщине построят завод электротехники

19.1.2026 | 10:55 Новости, Экономика

ООО «ПО «ДАКОНД +»» стало новым резидентом особой экономической зоны «Орёл».

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Об этом сообщается на официальном сайте Корпорации развития Орловской области. Соглашение о промышленной и производственной деятельности заключено между компанией и правительством нашего региона.

«ООО «ПО «ДАКОНД +»»… уже зарекомендовало себя как надежный производитель электротехнических изделий и инженерного оборудования для автоматизации и повышения качества электроснабжения», – утверждается в публикации.

В нашей области компания планирует создать новую производственную площадку – чтобы расширить ассортимент продукции и укрепить позиции на рынке. Ожидается, что предприятие будет выпускать широкий спектр современных электротехнических изделий.

Продукция будет адресована ключевым отраслям промышленности — таких как металлургия, химическое производство, добыча полезных ископаемых, нефтепереработка, цементная отрасль и тяжёлое машиностроение. Основная конечная цель — обеспечить российские предприятия качественным оборудованием, которое снизит затраты на энергоресурсы и повысит эффективность производства.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU