На Орловщине построят завод электротехники

ООО «ПО «ДАКОНД +»» стало новым резидентом особой экономической зоны «Орёл».

Об этом сообщается на официальном сайте Корпорации развития Орловской области. Соглашение о промышленной и производственной деятельности заключено между компанией и правительством нашего региона.

«ООО «ПО «ДАКОНД +»»… уже зарекомендовало себя как надежный производитель электротехнических изделий и инженерного оборудования для автоматизации и повышения качества электроснабжения», – утверждается в публикации.

В нашей области компания планирует создать новую производственную площадку – чтобы расширить ассортимент продукции и укрепить позиции на рынке. Ожидается, что предприятие будет выпускать широкий спектр современных электротехнических изделий.

Продукция будет адресована ключевым отраслям промышленности — таких как металлургия, химическое производство, добыча полезных ископаемых, нефтепереработка, цементная отрасль и тяжёлое машиностроение. Основная конечная цель — обеспечить российские предприятия качественным оборудованием, которое снизит затраты на энергоресурсы и повысит эффективность производства.

ИА «Орелград»