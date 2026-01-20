Облсуд рассмотрел дело о попытке диверсии

Виновный получил внушительный срок.

Фото: ИА «Орелград»

Известно, что это гражданин России.

В 2024 году в октябре мужчина, испытывая материальные трудности, вступил в сговор с представителем спецслужбы иностранного государства. Общение происходило через мессенджеры по зашифрованным каналам.

Реализуя преступный план куратора, данный гражданин нанёс на стены домов надписи, призывающие к прекращению СВО. Это произошло в ноябре того же года в Орле.

Затем в ночь на 7 ноября тоже в Орле он попытался поджечь базовую станцию сотовой связи. Однако это своевременно пресекли оперативные сотрудники Федеральной службы безопасности России. Они задержали мужчину прямо на месте преступления.

Облсуд признал гражданина виновным в государственной измене и покушении на диверсию. По совокупности своих преступлений он получил 14 лет лишения свободы.

Первые четыре года осуждённый проведёт в тюрьме. Остальной срок — в колонии строгого режима. Дополнительным наказанием станет последующее ограничение свободы на полтора года.

Также мужчину оштрафовали на 100 тысяч рублей.

«Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке», – уточнили в пресс-службе областного суда.

