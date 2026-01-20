Орловцев начали готовить к собеседованию по русскому языку

Это испытание орловским девятиклассникам предстоит пройти уже в феврале.

Как сообщает Региональный центр оценки качества образования, в Орле стартовала серия обучающих мероприятий, направленных на подготовку к проведению итогового собеседования по русскому языку в 9-ых классах. Ключевыми темами для обсуждения на первом из таких вебинаров стали: организационное и технологическое обеспечение итогового собеседования, особенности внесения результатов участников итогового собеседования через веб-ресурс, а также проведение регионального тренировочного испытания.

«Второй год в регионе итоговое собеседование проводится с использованием небланковой технологии в формате WEB, что позволяет ускорить процесс обработки результатов итогового собеседования», – отметила Светлана Тихоновская, начальник отдела обеспечения государственной итоговой аттестации Регионального центра оценки качества образования.

Как подчеркивают специалисты, итоговое собеседование по русскому языку является одним из условий допуска к ГИА-9 и проводится в образовательных организациях по месту обучения девятиклассников. Оценки за испытание не выставляются, их результатом может быть только «зачет» или «незачет». Основной срок проведения итогового собеседования в этом году назначен на 11 февраля.

Также предусмотрены две дополнительные даты: 11 марта и 20 апреля. В дополнительные сроки обучающиеся допускаются к участию в итоговом собеседовании по решению государственной экзаменационной комиссии Орловской области. Это могут быть обучающиеся: получившие по итоговому собеседованию неудовлетворительный результат, то есть «незачет»; не явившиеся на итоговое собеседование по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; не завершившие выполнение итогового собеседования по уважительным причинам; удаленные с итогового собеседования за нарушение порядка его проведения.

Итоговое собеседование проводится для обучающихся 9-х классов как в очной форме, так и в дистанционной (для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего образования с применением дистанционных информационно-коммуникационных технологий). Девятиклассники должны подать заявление на участие не позднее чем за две недели до начала проведения итогового собеседования по месту своего обучения.

Департамент образования Орловской области определяет места, порядок проведения и оценивания итогового собеседования, в том числе принимает решение о проведении проверки или перепроверки отдельных работ. Итоговое собеседование начнется в 9:00 часов.

Вход участников итогового собеседования в место проведения итогового собеседования стартует с 8:00 часов по документу, удостоверяющему личность. Рекомендуется взять с собой на итоговое собеседование только необходимые вещи: документ, удостоверяющий личность; ручку (гелевую с чернилами черного цвета); лекарства и питание (при необходимости); специальные технические средства (для участников с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов).

ИА «Орелград»