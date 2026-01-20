Социальные маршруты общественного транспорта предложили ввести по всей России

Цель инициативы — устранить транспортное неравенство, снизить финансовую нагрузку на семьи и поддержать развитие малых городов и сел.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой создать социальные маршруты во всех регионах — чтобы связать населенные пункты с больницами, школами, МФЦ и другими важными объектами. Об этом политик заявил по итогам рабочей поездки в город Покров Владимирской области, где 17 января 2026 года провел встречу с местными жителями.

«По данным мониторинга ЛДПР, 64 % жителей сельских территорий оценивают работу транспорта как плохую или очень плохую, а в каждом четвертом населенном пункте его нет вовсе», – констатировал Леонид Слуцкий.

Основные условия предложенного «социального маршрута»: частота движения — минимум четыре раза в день, четкое расписание, доступные тарифы (за счет федерального бюджета), а также единые правила работы на федеральном уровне. На сегодняшний день во многих регионах общественный транспорт работает по принципу рентабельности, а не потребностей людей. Эту ситуацию необходимо менять, считает политик.