Начальник отдела «Спецавтобазы» Орла подозревается во взятке

Возбуждено уголовное дело.

Им занимается Следственное управление СКР по Орловской области. Дело заведено по статье 290, часть 3.

Как рассказали в ведомстве, на муниципальном предприятии подозреваемый возглавляет отдела по заключению договоров, организации и проведению закупок

Предварительно установлено, что орловец получил от главы одного из обществ 44 тысячи рублей. Это являлось вознаграждением за незаконные действия по заключению договора без соблюдения конкурсной процедуры. Уточняется, что речь шла о поставке минерального концентрата.

Дело возбуждено на основании материалов оперативной и розыскной деятельности Управления МВД России по Орловской области.

Подозреваемый сознался в содеянном. По местам его работы и жительства проведены обыски (при поддержке сотрудников Росгвардии).

ИА «Орелград»