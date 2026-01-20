В Орле расскажут о «тихом подвиге» волонтеров на СВО

Необычную фотовыставку проведут в областной библиотеке.

В Орловской областной библиотеке им. И.А. Бунина завтра, 21 января, в 11:00 состоится презентация фотовыставки «Помощь без лишних слов», которая проводится в рамках проекта «Победу труженики тыла ковали праведным трудом: славим серебряных волонтеров Орловщины». Как пояснили организаторы, в состав экспозиции включены 70 снимков, передающих историю «тихого подвига» волонтеров-ветеранов, всеми силами помогающих нашим бойцам на СВО.

«Несмотря на почтенный возраст, они включились в волонтерскую работу и ежедневно вносят свой вклад в общее дело, – говорят в «Бунинке». – Среди них люди, перешагнувшие 70-летний, 80-летний и даже 90-летний рубеж. При этом немалое место в экспозиции занимает диалог с юным поколением, которое также не остается равнодушным к теме гуманитарной помощи».

В библиотеке добавили, что экспонируемые снимки были сделаны командой спецпроекта, в реализации которого «Бунинке» активно помогает Орловский областной Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Участники проекта неоднократно выезжали в пункты сбора гуманитарной помощи и волонтерские объединения. Их фотохроника зафиксировала, как пожилые волонтеры плетут для бойцов СВО маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, шьют одежду и делают многое другое, помога приблизить победу.

«Съемки проходили осенью 2025 года в Орле, Орловском муниципальном округе и муниципальных районах – Малоархангельском, Хотынецком, Кромском, Урицком, Знаменском, Шаблыкинском, Глазуновском, Мценском, Троснянском, – перечислили в «Бунинке». – В рамках презентации фотовыставки состоится встреча с волонтерами – участниками съемок, представителями общественных организаций из города Орла и районов Орловской области. Почетными гостями мероприятия станут участники СВО».

Ранее военнослужащие зоны СВО поблагодарили приход храма иконы Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная города Орла за гуманитарный груз, который несколько дней назад был доставлен по месту назначения. «Волонтеры добровольческой группы «Войско заботы», осуществившие доставку, совместно с бойцами записали видеообращение со словами благодарности приходу и лично — настоятелю храма иерею Сергию Шарге», – отметили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»