Аукцион на участок на Новосильском шоссе в Орле привлек 19 участников

Целевое назначение – для строительства склада.

Победителем аукциона стало ООО «Техинпласт». Предложение о цене превысило 895,9 тыс. рублей (при установленной начальной годовой арендной плате 484 тысяч рублей).

Участок по адресу ш. Новосильское, 22Г имеет площадь 5900 кв. м (кадастровый номер 57:25:0031128:65). Передается администрацией Орла в аренду на семь лет и четыре месяца. Свободен от застройки. На участке располагаются бетонные блоки, оставленные предыдущим арендатором, по периметру – забор из металлического профиля. Все будет демонтировано предыдущим арендатором, отмечено в документации, опубликованной в ГИС «Торги».

По данным kartoteka.ru, ООО «Техинпласт» зарегистрировано в декабре 2024 года. Учредитель и директор компании – Петрикеев Роман Александрович. Это микропредприятие с численностью персонала до 15 человек. Среди заявленных видов деятельности производство пластмассовых плит, полос, труб, профилей, изделий для упаковывания товаров, а также используемых в строительстве; торговля оптовая пластмассами и резиной в первичных формах.

ИА “Орелград”