Аукцион на участок на Новосильском шоссе в Орле привлек 19 участников

20.1.2026 | 8:06 Новости, Экономика

Целевое назначение – для строительства склада.

https://torgi.gov.ru/

Победителем аукциона стало ООО «Техинпласт». Предложение о цене превысило 895,9 тыс. рублей (при установленной начальной годовой арендной плате 484 тысяч рублей).

Участок по адресу ш. Новосильское, 22Г имеет площадь 5900 кв. м  (кадастровый номер 57:25:0031128:65). Передается администрацией Орла в аренду на семь лет и четыре месяца. Свободен от застройки. На участке располагаются бетонные блоки, оставленные предыдущим арендатором, по периметру – забор из металлического профиля. Все будет демонтировано предыдущим арендатором, отмечено в документации, опубликованной в ГИС «Торги».

По данным kartoteka.ru, ООО «Техинпласт» зарегистрировано в декабре 2024 года. Учредитель и директор компании – Петрикеев Роман Александрович. Это микропредприятие с численностью персонала до 15 человек. Среди заявленных видов деятельности производство пластмассовых плит, полос, труб, профилей, изделий для упаковывания товаров, а также используемых в строительстве; торговля оптовая пластмассами и резиной в первичных формах.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU