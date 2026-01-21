Доходы 500 орловцев проверяют конфиденциально

По домам жителей региона ходят специально обученные интервьюеры.

В Орловской области проводится выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах. Как пояснили в Орелстате, оно продлится по 30 января 2026 года. его организовала Федеральная служба государственной статистики во исполнение постановления правительства страны «Об организации в Российской Федерации системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения».

«По всей России наблюдением будет охвачено 60 тысяч домохозяйств, проживающих во всех регионах, в Орловской области обследованию подлежат 504 домохозяйства, из них 312 – в городской местности, – уточнили в Орелстате. – На период проведения опросов домохозяйств будет усилена охрана общественного порядка сотрудниками УМВД России по Орловской области».

Специально обученные интервьюеры ходят по домам и проводят личные опросы граждан. Кстати, перед проведением опроса интервьюер обязан предъявить служебное удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при наличии паспорта. В Орелстате подчеркивают, что полученные данные будут использованы только для статистического анализа – по результатам наблюдения планируется получить информацию о материальном положении орловских семей, об эффективности различных форм государственной поддержки и влиянии социальных пособий на улучшение жизни населения.

Орелстат просит ответственно и с пониманием отнестись к участию в выборочном наблюдении и объективно ответить на вопросы интервьюеров, гарантируя респондентам конфиденциальность полученной от них информации. Статистиков интересуют виды источников доходов, количество членов семей, получающих доходы, размеры доходов, в том числе от работы по найму и самостоятельной занятости, а также величина доходов населения от его участия в различных социальных программах государства.

Интересна статистикам будет и собственная оценка членов каждого домохозяйства своего финансового положения. Помимо доходов интервьюеры узнают о суммах налогов, которые платят простые граждане, об условиях их проживания, о том, какое на их жизнь оказывает влияние текущая величина пенсий и социальных пособий. Полученные данные после их анализа помогут скорректировать меры социальной поддержки.

ИА “Орелград”