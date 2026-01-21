Продажу алкоголя будут лицензировать по новым правилам

Административный регламент утвердили областные власти.

Департамент промышленности и торговли Орловской области утвердил новый административный регламент предоставления государственной услуги «Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции (за исключением лицензирования розничной продажи произведенной сельскохозяйственными производителями винодельческой продукции)». По данным производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс, лицензии отныне выдаются отдельно на розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

«Решение о выдаче лицензии, решение о продлении срока действия лицензии, решение о переоформлении лицензии принимается в течение 30 календарных дней со дня регистрации соответствующего заявления и прилагаемых к нему документов, – сообщают аналитики. – Решение о досрочном прекращении действия лицензии принимается не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации заявления.

В случае необходимости проведения дополнительной экспертизы общий срок предоставления государственной услуги может быть продлен на период ее проведения, но не более чем на 30 календарных дней. За выдачу, продление срока действия, переоформление лицензии уплачивается государственная пошлина. Предыдущий подобный приказ департамента промышленности и торговли, изданный в феврале 2025 года, теперь признан утратившим силу.

К слову, руководитель указанного департамента Денис Леонов на днях выступил на заседании профильного комитета Орловского облсовета народных депутатов и рассказал, что розничный сегмент алкогольного рынка Орловской области на текущий момент насчитывает 1178 магазинов и 174 объекта общепита, которые обслуживают 200 организаций, имеющих 213 лицензий.

«Основное внимание в работе департамента уделяется соблюдению установленных ограничений по времени продажи алкоголя (с 21:00 до 10:00) и борьбе с нелегальными точками продажи — так называемыми «наливайками», – отметила пресс-служба Орловского облсовета. – Вице-спикер регионального парламента Михаил Вдовин напрямую спросил, сколько таких «наливаек» удалось закрыть в регионе».

«В результате проводимой работы 30 подобных компаний прекратили незаконную деятельность, перепрофилировав свои объекты», — ответил Денис Леонов. В свою очередь Михаил Вдовин сообщил, что количество обращений и жалоб граждан на «наливайки» в Орловский областной Совет народных депутатов сократилось по сравнению с предыдущими годами. По мнению парламентария, это является свидетельством реальной работы регионального закона, регулирующего данную сферу.

