Конкурс обрядов стартовал в Орловской области

В Орловской области стартовал открытый конкурс народных праздников и обрядов «Народный календарь», который продлится по 18 апреля 2026 года. Он проводится с целью сохранения и популяризации нематериального культурного наследия, а также для возрождения интереса россиян к «народному календарю». Условия конкурса предполагают актуализацию знаний о традиционных праздниках, их смысловом наполнении и сезонной приуроченности.

Как сообщает организатор – Орловский областной центр народного творчества, в конкурсе могут принять участие детские и взрослые фольклорные коллективы учреждений культурно-досугового типа, учащиеся детских школ искусств и детских музыкальных школ, воспитанники домов и центров народного творчества. Организаторы планируют привлечь к участию семьи, школьные и студенческие коллективы, клубы народного творчества, этнографические ансамбли и создать условия для межпоколенческого обмена опытом, например, совместные выступления детей и старейшин.

Для них предусмотрено четыре возрастные категории: 1-я группа – от 6 до 10 лет, 2-я группа – от 11 до 14 лет, 3-я группа – от 15 до 17 лет, 4-я группа – от 18 лет и старше. Конкурс проводится в два этапа. Первый стартовал 20 января и продлится по 31 марта 2026 года, он является дистанционным. Второй этап представляет собой гала-концерт, который состоится 18 апреля 2026 года. Для участия в конкурсе коллективам и исполнителям необходимо в обязательном порядке до 31 марта 2026 года представить в отдел народного творчества и традиционной культуры БУКОО «Орловский областной Центр народного творчества» на электронный адрес анкету-заявку и видеозапись конкурсных номеров. Основу должны составлять театрализованные сцены календарных, семейно-бытовых народных праздников, обрядов, игр и забав с использованием местного песенно-танцевального и устного фольклора, диалекта, старинных культурно-бытовых предметов и костюмов.

Номинации конкурса: «Обрядовая песня» (исполнение традиционных песнопений, приуроченных к календарным праздникам); «Ансамблевая/хоровая песня» (фольклорная или народная, записанная от носителя, исполнителя или старшего члена семьи); «Живой обряд» (сценическая реконструкция полного цикла праздничного обряда (с атрибутами, текстами, действиями, фольклорными играми); «Голос преданья» (устное исполнение закличек, приговоров, благопожеланий, приуроченных к обрядам).

Участники имеют право представить на конкурс любую обрядовую песню либо обряд праздника, это может быть свадьба, Рождество, Масленица, Пасха, Троица, и т.д. Время выступления одного коллектива ограничено – не более 15 минут. Выступления участников оценит жюри, сформированное из деятелей и специалистов в области фольклора и народной традиционной культуры. При подведении итогов будут учитываться целостность программ, аутентичность первоисточника, самобытность, включение элементов ритуальных, обрядовых и игровых действий, уровень владения техникой вокала, музыкальное оформление, соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории, использование народных костюмов и других этнографических атрибутов.

Возрастное ограничение: 6+

