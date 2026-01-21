Областные власти просубсидируют туристский код

Более 12 миллионов рублей выделено на данные цели из казны региона.

Департамент по проектам развития территорий Орловской области объявил о предоставлении субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям. В 2026 году 12,626 миллиона рублей выделено на реализацию проектов по развитию общественных территорий. В частности, деньги будут направлены на обустройство туристских центров орловских городов в соответствии с туристским кодом. Прием заявок от муниципалитетов в рамках стартовавшего конкурсного отбора продлится по 30 января 2026 года.

Субсидии предоставляются в рамках реализации государственной программы «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области». Их цель заключается в создании благоприятных условий для посещения орловских городов туристами путем обеспечения информационной доступности и объединения основных объектов туристского показа.

Словом, за счет субсидий получатели смогут сформировать в своем городе единое привлекательное архитектурно-культурное пространство. Так, средства субсидии разрешено тратить на обустройство ориентирующих указателей, карт-схем, информационных конструкций и знаков пешеходной туристской навигации, на подсветку зданий, арт-объектов и скульптурных композиций, на устройство уличной инфраструктуры для комфортного и безопасного передвижения граждан с ограниченными возможностями здоровья (на протяженности пешеходного культурно-познавательного прогулочного маршрута по туристскому центру).

Проектом муниципалитета должно быть предусмотрено формирование комфортной для пешеходов и туристов городской среды, в том числе установка всепогодных вандалоустойчивых малых архитектурных стационарных форм, фотогеничных инсталляций и фотозон, оборудование смотровых площадок и видовых точек с возможность установки панорамных стационарных биноклей, размещение стационарных схем-диорам с навигационной и познавательной информацией.

Также субсидируются мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности, санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия, в том числе установка стоек экстренного вызова спецслужб, общественных санузлов для туристов и горожан. Кроме того, средства областной субсидии муниципалитет может потратить на проведение праздничных городских ярмарок и обустройство выделенных парковок для туристских автобусов и городского легкового такси. Минимальный уровень софинансирования мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования составляет 1 процент.

ИА “Орелград”