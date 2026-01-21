На Орловщине пересчитали избирателей

Их оказалось 585 тысяч 557 человек.

Такая цифра установлена на 1 января текущего года. Информацию сообщили в областном избиркоме.

Напомним, в 2026 году Единый день голосования назначен на 20 сентября.

В нашем регионе пройдут выборы различных уровней. Так, одного депутата нужно будет избрать в Государственную Думу — по округу №147.

Кроме того, состоятся выборы в областной совет. Замещению подлежат 50 мандатов. После того, как будет определён новый состав регионального парламента, уже сам облсовет должен избрать представителя нашего субъекта в Совете Федерации.

Также в Орловской области пройдут выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.

ИА «Орелград»