На Орловщине пересчитали избирателей

21.1.2026 | 12:20 Важное, Новости, Общество, Политика

Их оказалось 585 тысяч 557 человек.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Такая цифра установлена на 1 января текущего года. Информацию сообщили в областном избиркоме.

Напомним, в 2026 году Единый день голосования назначен на 20 сентября.

В нашем регионе пройдут выборы различных уровней. Так, одного депутата нужно будет избрать в Государственную Думу — по округу №147.

Кроме того, состоятся выборы в областной совет. Замещению подлежат 50 мандатов. После того, как будет определён новый состав регионального парламента, уже сам облсовет должен избрать представителя нашего субъекта в Совете Федерации.

Также в Орловской области пройдут выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU