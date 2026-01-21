На Орловщине прокуратура принудила УК к ремонту общего имущества

Для этого пришлось обращаться в суд.

Нарушения выявила прокуратура Глазуновского района.

В ненадлежащем состоянии находилось общее имущество двух многоквартирных домов, расположенных в посёлке Глазуновка. Дома находятся по адресам Октябрьская, 1, и Школьная, 5.

Так, козырьки над входами в подъезды были деформированы. Внутри подъездов образовались нарушения отделки.

Эти проблемы должна была решать ООО «Глазуновская управляющая компания». Однако должные меры не принимались.

В итога прокуратура направила в суд исковые заявления, обязывающие компанию устранить нарушения. Требования сочли справедливыми.

«В настоящее время нарушения устранены, управляющей компанией проведены необходимые ремонтные работы», – пояснили в ведомстве.

ИА «Орелград»