На Орловщине прокуратура принудила УК к ремонту общего имущества

Для этого пришлось обращаться в суд.
Нарушения выявила прокуратура Глазуновского района.
В ненадлежащем состоянии находилось общее имущество двух многоквартирных домов, расположенных в посёлке Глазуновка. Дома находятся по адресам Октябрьская, 1, и Школьная, 5.
Так, козырьки над входами в подъезды были деформированы. Внутри подъездов образовались нарушения отделки.
Эти проблемы должна была решать ООО «Глазуновская управляющая компания». Однако должные меры не принимались.
В итога прокуратура направила в суд исковые заявления, обязывающие компанию устранить нарушения. Требования сочли справедливыми.
«В настоящее время нарушения устранены, управляющей компанией проведены необходимые ремонтные работы», – пояснили в ведомстве.
ИА «Орелград»