Орловское такси оказалось одним из самых дешёвых по стране

21.1.2026 | 16:25 Новости, Транспорт, Экономика

Средняя стоимость не превысила отметку в 30 рублей за один километр.

Фото: ИА “Орелград”

Статистику за декабрь минувшего года проанализировали в РИА «Новости». Примерно на одном уровне с Орловской областью оказались ещё восемь регионов (включая Белгородскую, Брянскую, Курскую, Тверскую и Ярославскую области ЦФО).

Ещё дешевле цена за километр в Чечне (25,6 рубля), Липецкой области (23,3 рубля), Ингушетии (18 рублей).

Самые высокие расценки на услугу зафиксированы в северных регионах. Один километр на такси в Ненецком АО обойдётся в 170 рублей, в Ямало-Ненецком — в 154,7 рубля, на Чукотке — в 125 рублей.

Отмечается, что седняя цена по стране впервые превысила отметку в 50 рублей и составила 50,16 рубля. В то же время в 54 регионах она оказалась ниже этой планки.

