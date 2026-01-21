Россияне стали чаще переводить деньги за рубеж

21.1.2026 | 16:34 Новости, Экономика

Популярные направления: Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Беларусь, Китай, Казахстан.

ИА “Орелград”

По итогам 2025 года клиенты ВТБ совершили более 13 млн трансграничных переводов, что шесть раз больше, чем в 2024. А общий объем операций превысил 294 млрд рублей (рост в 5,8 раза). Средний чек –  22 000 рублей. На клиента приходится четыре перевода в месяц. Популярные цели: помощь родным, оплата зарубежных сервисов, покупка товаров и услуг, пополнение счетов для путешествий.

Россиянам доступны переводы более чем в 150 стран — по номеру карты или телефона, банковским реквизитам, с выдачей наличными (в зависимости от направления совершаемой операции). Оплата товаров по QR‑коду за рубежом возможна во Вьетнаме, Кыргызстане и Таджикистане (с запуска сервиса совершено свыше 36 000 оплат на сумму более 142 млн рублей).

В 2026 году ВТБ планирует активнее развивать переводы в Китай и расширять сервис оплаты по QR‑коду за границей.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU