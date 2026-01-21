Россияне стали чаще переводить деньги за рубеж

Популярные направления: Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Беларусь, Китай, Казахстан.

По итогам 2025 года клиенты ВТБ совершили более 13 млн трансграничных переводов, что шесть раз больше, чем в 2024. А общий объем операций превысил 294 млрд рублей (рост в 5,8 раза). Средний чек – 22 000 рублей. На клиента приходится четыре перевода в месяц. Популярные цели: помощь родным, оплата зарубежных сервисов, покупка товаров и услуг, пополнение счетов для путешествий.

Россиянам доступны переводы более чем в 150 стран — по номеру карты или телефона, банковским реквизитам, с выдачей наличными (в зависимости от направления совершаемой операции). Оплата товаров по QR‑коду за рубежом возможна во Вьетнаме, Кыргызстане и Таджикистане (с запуска сервиса совершено свыше 36 000 оплат на сумму более 142 млн рублей).

В 2026 году ВТБ планирует активнее развивать переводы в Китай и расширять сервис оплаты по QR‑коду за границей.

ИА “Орелград”