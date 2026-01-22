Дело Михаила Шихмана направлено в суд

Орловская прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Процесс пройдёт в Железнодорожном районном суде Орла. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры нашего региона.

Шихман, экс-глава орловского отделения «Россельхозбанка», обвиняется в превышении должностных полномочий (286 УК РФ, часть 3, пункт «в»).

По версии следствия, в 2020 году орловец, тогда находясь в этой должности, дал заведомо незаконное указание — перевести 2,4 миллиона евро со счёта ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат» на счёт иностранной компании. Основанием являлся «по фиктивный внешнеторговый контракт». При этом Михаил Шихман не обладал необходимыми полномочиями.

На предприятии существовал корпоративный спор. Полномочия самого директора данного комбината были прекращены. Компания, получившая деньги, признана «аффилированной» данному лицу.

Арбитраж признал эту операцию неправомерной. Ущерб, нанесённый банку, оценили в 167,7 миллиона рублей (по курсу ЦБ на момент совершения перевода). Также оказались нарушены и права мценского комбината.

В 2024 году бывший гендиректор ООО получил шесть лет колонии общего режима, а также штраф в 800 тысяч рублей. Его признали виновным по соответствующей статье УК (193.1, часть 3, «совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

Уточняется, что данное преступление расследовано Управлением ФСБ России по Орловской области.

ИА «Орелград»