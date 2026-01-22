Спикер облсовета поблагодарил женщин-волонтёров за помощь фронту

Леонид Музалевский встретился с активистками объединения «Женщины тыла».

Встреча состоялась в региональном штабе Общероссийского народного фронта. Жительницы Новодеревеньковского района Юлия Кирюшечкина и Надежда Зеленова привезли в Орёл несколько десятков маскировочных сетей, изготовленных собственными руками.

Сети стали частью большой посылки, сформированной силами активистов ОНФ и депутатов от партии «Единая Россия». Также на фронт отправили строительные материалы, сообщили в пресс-службе облсовета.

«От всей души благодарю вас за ваш неоценимый труд, за ваше большое сердце и стойкость. Вы вкладываете в каждую петельку сети не только мастерство, но и веру, надежду, любовь к нашим защитникам. Это настоящая работа тыла, которая жизненно важна для фронта», – высказался Леонид Музалевский.

Также председатель областного совета пообещал орловчанкам помочь в решении важной проблемы. Женщины вынуждены изготавливать сети в помещении, которое не отапливается. Известно, что оно находится в посёлке Дубы.

Сейчас в волонтёрском объединении 429 человек.

ИА «Орелград»