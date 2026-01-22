Фермер отсудил зерносклад из 1990-х

Суд признал за ним право собственности в силу приобретательной давности.

Болховский районный суд рассмотрел дело по иску местного жителя, который фактически пытался узаконить правовой статус зерносклада. Причем истоки спора лежат еще в 1990-х годах. В иске гражданин пояснил, что просит о признании за ним права собственности на недвижимость, которая уже давно и так находится в его владении и пользовании. Речь идет о кирпичном складе, предназначенном для размещения зерноочистительных машин и хранения зерна.

«Указанное имущество перешло в собственность истца 15.09.1998 при распределении имущественных паев КСП «Рудневское», – уточнили в пресс-службе суда со ссылкой на иск. – При распределении имущественных паев истцу были выданы: трактор с прицепным оборудованием, стационарные зерноочистительные машины, расположенные в отдельно стоящем помещении (складе) на территории механизированного тока в селе Руднево Болховского района».

Истец подчеркнул, что с указанной выше даты, то есть с 15 сентября 1998 года, он фактически владеет спорным складом «открыто, непрерывно и добросовестно». Причем он всегда полагал, что владеет данным имуществом как своим собственным. Однако правовой статус сооружения, как оказалось, до сих пор официально не урегулирован. Поэтому факт владения и пользования пришлось доказывать в суде.

«Владение складом как своим собственным подтверждается действиями по сохранению и восстановлению имущества, заключенным договором на электроснабжение склада, благоустройством прилегающей территории и подъездных путей к складу», – отметили по этому поводу в суде. В рамках процесса было установлено, что в январе 1998 года истец был зарегистрирован в качестве главы крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ).

При выходе из КСП «Рудневское» ему и его близким родственникам были выделены земельные и имущественные паи, которые стали их вкладами во вновь созданное КФХ. Суд установил, что с тех пор фермеру претензий от бывшего собственника КСП «Рудневское» и других лиц не предъявлялось, споров относительно владения и пользования спорным имуществом не возникало.

Кстати, в качестве ответчиков в процессе выступали администрации Болховского района и Сурьянинского сельского поселения. И их представители возражали против удовлетворения исковых требований. По их мнению, у фермера нет документально подтвержденных оснований возникновения права собственности на спорный объект. Од иск удовлетворил. Он пришел к выводу, что склад все прошедшее время составлял, по сути, материальную базу КФХ. Поскольку право на здание зерносклада никем не оспаривалось, суд признал за истцом право собственности на зерносклад. Но решение еще не вступило в законную силу.

ИА “Орелград”