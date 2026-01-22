Орловская область входит в тройку регионов ЦФО с самыми низкими тарифами на вывоз ТКО

Согласно актуальному анализу тарифной сетки региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Центральном федеральном округе, Орловская область подтверждает статус одного из самых доступных для жителей регионов по стоимости услуг ЖКХ. Действующие в области тарифы сохраняются до конца июня 2026 года.

Орловская область стабильно удерживает позицию в группе лидеров ЦФО по доступности услуги по обращению с ТКО. Стоимость услуги в регионе является одной из самых низких в ЦФО, уступая лишь Калужской (636,06 руб./куб. м) и Белгородской (566,90 руб./куб. м) областям.

Немаловажную роль в формировании итоговой суммы в квитанции играет низкий норматив накопления отходов. Для многоквартирных домов Орловской области он также один из самых низких в ЦФО, занимая 3-е место. В совокупности с доступным тарифом это обеспечивает самую низкую ежемесячную плату за услугу вывоза ТКО с человека, проживающего в многоквартирном доме, среди всех регионов Центрального федерального округа — всего 104,2 руб./мес. Аналогичная ситуация и в частном жилом секторе: нормативы накопления ТКО для индивидуальных жилых домов и соответствующая плата в месяц в Орловской области также стабильно входят в число самых низких по округу.

Сохраняя тариф на вывоз отходов на одном из самых низких уровней в ЦФО, минимизируется нагрузка на кошелек орловцев. Для сравнения, в ряде соседних регионов тарифы существенно выше: в Брянской области он составляет 664,90 руб./куб. м, а в Тульской достигает 963,76 руб./куб. м. Таким образом, разница с максимальным тарифом по ЦФО для Орловской области составляет более 300 рублей.

Справочная информация:

Анализ подготовлен на основе официальных данных региональных операторов по обращению с ТКО в субъектах Центрального федерального округа. Тарифы действительны в период до 30 июня 2026 года.

