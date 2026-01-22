Угрожающие проводам деревья просили убрать до ледяного дождя

К главам муниципалитетов обратился спикер Орловского областного Совета.

На совещании 22 января Леонид Музалевский напомнил, что погода в январе уже принесла много коммунальных аварий. Из-за обледенения падали деревья на контактные сети, происходили обрывы.

«Сутки-двое некоторые населенные пункты были без электроэнергии, – констатировал Леонид Музалевский. – По прогнозу на следующей неделе (мало того, что будет снегопад), среда-четверг – плюс два, плюс три и ледяной дождь. Поэтому убедительно попрошу: все-таки проведите обследование всех сетей. Где есть деревья, угрожающие падением, попросите энергетиков убрать, чтобы населенные пункты не остались без электричества. Внимательно сделайте ревизию», – обратился спикер к чиновникам.

Напомним, разбушевавшийся в начале января циклон сильнее всего сказался на Урицком, Мценском, Шаблыкинском, Сосковском, Кромском, Дмитровском, Болховском, Хотынецком, Знаменском районах и Орловском муниципальном округе. Пришлось восстанавливать более 2 000 километров линий электропередач и около 500 обрывов проводов. Было удалено порядка 300 оледеневших деревьев.

ИА “Орелград”