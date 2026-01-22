Угрожающие проводам деревья просили убрать до ледяного дождя

22.1.2026 | 11:59 ЖКХ, Новости

К главам муниципалитетов обратился спикер Орловского областного Совета.

ИА “Орелград”

На совещании 22 января Леонид Музалевский напомнил, что погода в январе уже принесла много коммунальных  аварий. Из-за обледенения падали деревья на контактные сети, происходили обрывы.

«Сутки-двое некоторые населенные пункты были без электроэнергии, – констатировал Леонид Музалевский. – По прогнозу на следующей неделе (мало того, что будет снегопад), среда-четверг – плюс два, плюс три и ледяной дождь. Поэтому убедительно попрошу: все-таки проведите обследование всех сетей. Где есть деревья, угрожающие падением, попросите энергетиков убрать, чтобы населенные пункты не остались без электричества. Внимательно сделайте ревизию», – обратился спикер к чиновникам.

Напомним, разбушевавшийся в начале января циклон сильнее всего сказался на Урицком, Мценском, Шаблыкинском, Сосковском, Кромском, Дмитровском, Болховском, Хотынецком, Знаменском районах и Орловском муниципальном округе. Пришлось восстанавливать более 2 000 километров линий электропередач и около 500 обрывов проводов. Было удалено порядка 300 оледеневших деревьев.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU