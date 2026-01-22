В Орловской области некоторые «горячие линии» оказались слишком холодными

22.1.2026 | 12:14 Новости, Общество

На недоступность каналов связи обратила внимание заместитель губернатора.

Фото Сергея Мокроусова

Ирина Патронова на совещании в администрации региона 22 января отметила, что на следующей неделе значительно меняются погодные условия.  Заместитель губернатора рекомендовала актуализировать телефоны «горячих линий», все контакты, по которым могут обращаться граждане.

«Сегодня с утра я как раз пыталась дозвониться по нескольким «горячим линиям». Не всегда это, к сожалению, легко можно сделать. Мы с вами должны быть готовы к отработке любого обращения наших граждан и быстрой реакции, в случае необходимости. Поэтому попрошу после совещания, вернувшись сегодня на свои рабочие места, лично отработать прямую связь».

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU