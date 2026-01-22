В Орловской области некоторые «горячие линии» оказались слишком холодными

На недоступность каналов связи обратила внимание заместитель губернатора.

Ирина Патронова на совещании в администрации региона 22 января отметила, что на следующей неделе значительно меняются погодные условия. Заместитель губернатора рекомендовала актуализировать телефоны «горячих линий», все контакты, по которым могут обращаться граждане.

«Сегодня с утра я как раз пыталась дозвониться по нескольким «горячим линиям». Не всегда это, к сожалению, легко можно сделать. Мы с вами должны быть готовы к отработке любого обращения наших граждан и быстрой реакции, в случае необходимости. Поэтому попрошу после совещания, вернувшись сегодня на свои рабочие места, лично отработать прямую связь».

ИА “Орелград”