Аналитики выяснили, какие покупки чаще всего совершают молодые люди

Оценка транзакций выявила тройку самых популярных категорий.

В преддверии Дня российского студенчества банк ВТБ изучил, на что тратят деньги держатели молодежных карт. В тройку самых популярных категорий вошли супермаркеты, кафе и рестораны, маркетплейсы. Далее по списку товары для дома, оплата транспорта, одежда и обувь, электроника, аптеки, такси, АЗС.

Средний чек по основным категориям — 1 700 рублей. Самые крупные траты предполагает электроника – в среднем 5 800 рублей. На маркетплейсах типовой чек порядка 2 700 рублей, в магазинах одежды и обуви — 2 600 рублей.

Старший вице‑президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин отметил, что молодежь стремится максимизировать выгоду от покупок. Клиенты совмещают онлайн‑шопинг, развлечения и повседневные траты, используя программы лояльности и спецпредложения партнеров.

Чтобы разнообразить празднование Дня студенчества, можно воспользоваться «Пушкинской картой». На нее ежегодно начисляется 5 000 рублей (из них до 2 000 рублей можно потратить на билеты в кино). Также «Пушкинские карты» действуют в театрах, музеях, на различных культурных мероприятиях. Неиспользованные за год средства «сгорают». Право на получение «Пушкинской карты» имеют граждане России в возрасте от 14 до 22 лет включительно. Оформить ее можно через приложения «Госуслуги Культура» или «ВТБ Онлайн» (для клиентов банка).

ИА “Орелград”