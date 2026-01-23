«Триумф» Маркина попал в «черный список»

Поводом стал срыв исполнения контракта в Орловской области.

Администрация Шаблыкинского района Орловской области заключила контракт с компанией ООО «Триумф» на реализацию проекта «Тропой рубиновой лани» в Шаблыкино. Подрядчик приступил к выполнению работ, но не выполнил их в полном объеме, не освоив даже выделенного аванса.

«Заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта и обратился в антимонопольный орган. УФАС посчитало действия ООО «Триумф» недобросовестными и включило Общество в РНП», – сообщают антимонопольщики.

Теперь «Триумф» на два года лишен возможности участвовать в госзакупках.

Напомним, на благоустройство площади Ленина в Шаблыкино планировали потратить 65,1 млн руб. Проект «Тропой рубиновой лани» победил в IX Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Подрядчика нашли в июне 2025 года. Теоретически, завершение работ могли перенести на 2026 год, как сделали в некоторых муниципалитетах.

Напомним, ООО «Триумф» зарегистрировано в Орле в 2017 году. Нынешний учредитель и гендиректор — Алексей Маркин; ранее компанией руководил Михаил Маркин. В 2019–2020 годах «Триумф» активно выполнял госконтракты: благоустраивал детский парк, парк Победы и части Горпарка (в сотрудничестве с УКС/ОМЗ Орла). Работы сопровождались скандалами. В 2021 году ФСБ провела обыски в компаниях семьи Маркиных. В сентябре 2022 года задержали фигурантов уголовного дела о хищении бюджетных средств при строительстве школы на Зеленина. В ноябре 2023 года прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по делу об уклонении от уплаты налогов (более 58 млн руб.). Схема включала формальное дробление бизнеса для минимизации налоговых обязательств. В январе 2025 Михаил Маркин, до вынесения приговора, отправился на СВО.

ИА “Орелград”