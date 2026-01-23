Орловщина – антилидер рейтинга улучшения среды в опорных пунктах

Его составили на основе официальных данных.

Фото: ИА “Орелград”

Рейтинг опубликовало ТАСС. При расчёте степени улучшения учитывалось множество параметров – численность населения, обновление жилого фонда и объём жилищного строительства, вопросы предоставления коммунальных услуг и так далее.

Орловщина показала самый низкий результат по всей стране. Среда улучшилась, но лишь на 4,4%.

Среднероссийский показатель составил 23,5%. Лидером стал Ненецкий АО (48,6%).

Сейчас по всей стране в список опорных пунктов входит 2160 территорий. В них проживает около 70% населения России.

